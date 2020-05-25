Новий каналG.spaceШОУМАНІЯПишна краса: Lizzo станцювала карантинний тверк у басейні (ВІДЕО)

Пишна краса: Lizzo станцювала карантинний тверк у басейні (ВІДЕО)

Дівчина любить похизуватися своїм тілом

Американська хіп-хоп виконавиця Lizzo провела нову фотосесію у купальнику, а також зняла пікантне відео у басейні. У ньому дівчина показала, як вміє танцювати тверк своїми пишними сідницями.

«Подивись у дзеркало. Це тіло твоє літнє тіло. Тепер тверкай зі мною!» – підписала відео Lizzo.

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На знімках селебріті позує у яскравому рожево-блакитному бікіні. Також на Lizzo надягнена маска та рукавички у той же принт, що й купальник. Серію цих знімків вона підписала «Ласкаво просимо в літо 2020». Таким чином артистка підкреслила, яким буде карантинне літо.

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