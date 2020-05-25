13 причин чому: Дивимося новий трейлер 4 сезону

Фани серіалу, який став культовим у сучасних підлітків, радіють! Netflix, нарешті поділилися трейлером до нового сезону

Четвертий сезон драми «13 причин чому» буде коротшим, ніж три попередні: всього 10 серій. Але, судячи з трейлеру, це говорить лише про більш динамічний розвиток сюжету, відсутність тривалих роздумів і серій без будь-яких подій, які розчарували багатьох в третьому сезоні.

У четвертому сезоні старшокласники «Ліберті Хай» готуються до випускного. І щоб залишити все моторошні події в минулому, їм доведеться відкрити секрети, які вдавалося зберігати довгі роки.

Прем’єра 4 сезону «13 причин чому» відбудеться 5 червня, в цей день вийдуть відразу всі випуски. Відомо, що цей сезон стане заключним.

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