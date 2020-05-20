Один з синів зазнавав труднощів з адаптацією до життя вдома

Популярна співачка Sia вперше стала мамою. У віці 44 років артистка всиновила двох 18-річних хлопців. Нещодавно вона розповіла про своїх дітей в інтерв’ю SiriusXM The Morning Mash Up.

– Я усиновила двох хлопчиків минулого року. Їм було по 18, зараз їм по 19. Вони були вже занадто дорослі для усиновлення. Я люблю їх, – сказала Sia.

Виявилося, що один з синів зірки важко переживає адаптацію.

– Для них обох це складний час, але одному це дається складніше, ніж іншому. Зараз вони займаються корисними справами, обидва зайнялися освітою, – зазначила співачка.

Раніше цього року Sia дала інтерв’ю для GQ, у якому зізналася, що більше не шукає серйозних стосунків. Говорячи про стосунки зі своїм близьким другом діджеєм Діпло, співачка розповіла, що якось раз запропонувала йому «секс без зобов’язань». Вона навіть писала йому, що у неї немає часу на стосунки і вирішила залишитися самотньою. Це було вже після всиновлення одного з хлопчиків.

Фото: Getty Images

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