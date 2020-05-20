Вона повертається! «Білявка в законі 3» з Різ Уізерспун в головній ролі

Про зйомки третьої частини культових фільмів про блондинку чутки ходять давно. Днями стало відомо, що «Білявці в законі 3» таки бути, а 44-річна Різ погодилася знову зіграє роль Ель Вудс.

Цією новиною Уізерспун поділилася з підписниками на своїй сторінці в Instagram: «Відмінні новини! Деякі речі просто створені, щоб бути тут і зараз. Я так рада, що Мінді Каллінг та Ден Гур працюю над «Білявкою в законі 3»!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 19 Май 2020 в 10:09 PDT

Зокрема, актриса Мінді Каллінг, відома глядачам за серіалами «Офіс», «Ранкове шоу» і фільмом «8 подруг Оушена», і актор та продюсер Деніел Дж. Гур пишуть сценарій до нової картини.

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Нагадаємо, що перша частина «Білявки в законі» вийшла в 2001 році. І саме ця картина стала для Різ Уізеспун великим поштовхом у кар’єрі.

Про сюжет і дату виходу третьої частини поки що немає офіційної інформації, відомо лише, що зйомки трохи зсунулися через пандемію. Що ж, сподіваємося, що в 2021 році до 20-річчя першої частини ми побачимо «Білявку в законі – 3» на великих екранах!

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