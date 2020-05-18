«Євробачення: Історія вогняної саги»: дивись офіційний трейлер комедії від Netflix
«Євробачення» перенесли через коронавірус, тому Netflix вирішив зробити комедійний фільм про пісенний конкурс! Стрімінгова платформа представила музичний трейлер фільму «Євробачення: Історія вогняної саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
Євробачення: Історія вогняної саги: дивитись другий офіційний трейлер
Фільм «Євробачення: Історія вогняної саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) розповість про музикантів з Ісландії, яким вдається виграти на пісенному конкурсі «Євробачення». Трейлер знятий у форматі пародії на кліп конкурсантів. У ньому МакАдамс і Феррел в безглуздих костюмах і гримі співають пісню Volcano Man, стоячи на засніженому льодовику.
Головні ролі виконали Вілл Феррелл і Рейчел МакАдамс. Також у фільмі знялися Пірс Броснан, Демі Ловато і Ден Стівенс. А режисером виступив Девід Добкін.
Прем’єра фільму «Євробачення: Історія вогняної саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) відбудеться 26 червня 2020 року на Netflix.
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