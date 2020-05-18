Меттью Перрі шукає кохання на сайті знайомств

50-річний актор заліковує рани після чергового розставання

Дівчата, налітайте! Нещодавно зірка серіалу «Друзі» Меттью Перрі розійшовся зі своєю дівчиною Моллі Хервіц і тепер шукає собі пару на сайті знайомств. Він відновив свій профіль на сайті Raya. Про це повідомляють інсайдери US Weekly.

Меттью Перрі вже навіть встиг почати спілкуватися з кількома дівчатами та побувати на побаченнях. За словами джерел таблоїду, Меттью Перрі нарешті хоче мати серйозні стосунки.

Причини ж розриву актора з Моллі Хервіц залишаються невідомими. Але такий поворот в житті виконавця ролі Чендлера бінга засмутило його друзів. Адже навіть Кортні Кокс вважає, що Моллі була ідеальною супутницею для Перрі. Її спосіб життя дійсно добре впливав на Меттью, який довгий час боровся зі шкідливими звичками.

Фото: Getty Images

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