Дивись уже 16 травня! Організатори хочуть підняти настрій шанувальникам пісенного конкурсу

Альтернативне онлайн-шоу «Євробачення» відбудеться не у класичному форматі. Організатори відмовилися від найважливішої складової – визначення переможця. Основна ціль онлайн-концерту – розважити і об’єднати всіх фанатів в період карантину.

– Ми маємо намір за допомогою програмування і на наших онлайн-платформах в найближчі місяці вшанувати пісні і виконавців, які були обрані для Євробачення-2020, – йдеться в повідомленні організаторів.

Євробачення-2020 онлайн відбудеться 16 травня в 22:00 за київським часом та йтиме у ефірі СТБ та UA:Перший.

Нагадаємо, що «Євробачення-2020» у Нідерландах відмінили через пандемію коронавірусу. Міжнародна пісенна подія в традиційному форматі відбудеться вже в 2021 році. Конкурсанти залишаться такими ж, проте виступлять вже з новими піснями. Організатор залишив можливість країнам-учасникам вибрати нового представника, якщо виникне така необхідність.

А поки 16 травня всіх шанувальників «Євробачення» чекає величезний концерт, де заспіває і український гурт «Go_A» з піснею «Соловей».

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