Дивись уже 16 травня! Організатори хочуть підняти настрій шанувальникам пісенного конкурсу

Альтернативне онлайн-шоу «Євробачення» відбудеться не у класичному форматі. Організатори відмовилися від найважливішої складової – визначення переможця. Основна ціль онлайн-концерту – розважити і об’єднати всіх фанатів в період карантину.

We have an update following the cancellation of @Eurovision 2020#Eurovision #ESC2020 pic.twitter.com/3DFPEi9R8D

