65-й ​​міжнародний песенний конкурс «Євробачення – 2020» не відбудеться. Про це заявили організатори на офіційному сайті конкурсу.

А все через пандемію коронавірусу, що заставила багато країн закрити кордони та ізолювати жителів одне від одного, щоб зберегти їх здоров’я.

– З великим жалем ми змушені повідомити про скасування «Євробачення – 2020» в Роттердамі. Протягом декількох тижнів ми розглядали альтернативні способи проведення конкурсу. Але невизначеність, створена поширенням вірусу COVID-19 по Європі і обмеження, встановлені урядом мовників-учасників і владою Нідерландів, вплинула на рішення EBU. Неможливо провести конкурс так, як планувалося спочатку – в форматі живих виступів, – повідомляється в офіційній ноті організаторів «Євробачення – 2020».

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У зв’язку з форс-мажором питання про проведення міжнародного пісенного конкурсу буде обговорюватися в 2021 році. Поки не повідомляється, чи виступатимуть конкурсанти 2020 року, чи вибір представників від кожної країни запустять заново. Нагадаємо, що Україну мав представляти гурт Go_A з піснею «Соловей».

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