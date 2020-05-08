Новий каналG.spaceШОУМАНІЯАктор, який зіграв Рона Візлі, став батьком в перший раз

Актор, який зіграв Рона Візлі, став батьком в перший раз

Здається, тільки недавно ми писали, що папараці підловили Руперта Грінта і його кохану Джоржію Грум та зробили фото, на яких чітко помітний цікавий стан дівчини. А 7 травня актори стали батьками!

Для обох це перша дитина! Видання The Mirror повідомило, що у Руперта і Джорджії народилася дівчинка, але її ім’я поки що тримається в секреті.

Фани сподіваються, що молоді батьки назвуть малюка “по-книжному” – Герміона або Роза (дочка Рона і Герміони в книгах Дж. Роулінг), віддавши данину франшизі, яка зіграла величезну роль в житті її батька. Тому всі з нетерпінням чекають на новини від пари!

В тему:

Тест по всесвіту Гаррі Поттера: Наскільки добре ти орієнтуєшся в світі магії?

Деніел Редкліфф розсекретив знімальні нікнейми трійки з «Гаррі Поттера»

Амортенція в дії: Все про особисте життя акторів «Гаррі Поттера

 

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания