Новий каналG.spaceШОУМАНІЯТест по всесвіту Гаррі Поттера: Наскільки добре ти орієнтуєшся в світі магії?

Тест по всесвіту Гаррі Поттера: Наскільки добре ти орієнтуєшся в світі магії?

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З 25 квітня на Новому каналі покажуть всі частини «Гаррі Поттера». На честь цього ми підготували тест для справжніх фанатів серії, який точно покаже, наскільки добре ти розбираєшся в світі Гаррі Поттера і наскільки уважно читав книги/дивився фільми.

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