Як жартома називали виконавців головних ролей на майданчику?

Фанати актора Деніела Редкліффа, якого усі полюбили за роль Гаррі Поттера, люблять поностальгувати у фан-Instagram за зйомками у легендарній фантастичній франшизі. Цього разу вони опублікували відео, у якому розсекретили нікнейми Деніела Редкліффа та його колег Руперта Грінта та Емми Вотсон під час знімань у «Гаррі Поттері».

У своєму пості фанати показали, як знімали одну з сцен «Гаррі Поттер та Філософський камінь». Там у кадрі працюють одразу троє юних акторів. Підписали відео так:

«Флешбекова п’ятниця. Нікнеймами Золотої трійки на зйомках були «З першого дублю Вотсон» (One-Take Watson), адже Емма справлялася з багатьма сценами з першої спроби. «Зроби це ще раз Ден» (Do-It-Again Dan) та «Перероби Руперт» (Redo Rupert)».

Посмотреть эту публикацию в Instagram daniel9340 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Виявляється, що у юні роки кожен з легендарної трійки поттеріани по-різному справлявся зі знімальним процесом. І відповідно до того, як Деніел, Руперт та Емма відігравали свої сцени, вони отримали жартівливі прізвиська.

Класно, що навіть через стільки років можна дізнатися нові подробиці про улюблену поттеріану. А передивитися усі частини «Гаррі Поттера» можна буде вже з 25 квітня на Новому каналі!

Фото: @daniel9340

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