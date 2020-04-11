Витівка вдалася: Актор, який зіграв Рона Візлі, стане батьком

Стало відомо, що зірка «поттеріани», 31-річний актор Руперт Грінт скоро стане батьком в перший раз.

Актора, який зіграв Рона Візлі, і його дівчину Джоржію підловили на прогулянці папараці, зробивши знімок, на якому чітко видно кругленький животик. Руперт Грінт підтвердив інформацію про вагітність другої половинки, але попросив не турбувати їх у цей чарівний час.

View this post on Instagram A post shared by Georgia Groome (@ggroomefan) on Apr 10, 2020 at 7:50am PDT

Цікаво, чи обговорював з Руперт з Джоржією ім’я майбутньої дитини. Можливо, вони «запозичать» імена книжкових дітей Рона і Герміони – Хьюго і Роза. І морочитися не треба, вже готові варіанти і для хлопчика, і для дівчинки. І фани «Гаррі Поттера» у всьому світі точно будуть в захваті!

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Нагадаємо, що обраницею Руперта стала 28-річна актриса Джорджія Грум, відома глядачам за фільмом 2008 року «Ангус, стрінги та поцілунки взасос».

View this post on Instagram A post shared by ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? (@celebs_in_touch) on Apr 22, 2019 at 5:03am PDT

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