Тепер на франшизі про легендарного чарівника можуть заробити і глядачі

Любиш Гаррі Поттера та хочеш заробити тисячу доларів? Тоді дехто має для тебе роботу мрії. Організація зі США – Edsmart викинула в мережу вакансію мрії для усіх фанів історії про «хлопчика, який вижив». Тепер за перегляд усіх фільмі про Гаррі Поттера та «Фантастичних звірів» можна заробити у баксах.

За умовами конкурсу, аби стати учасником кінопереглядів, потрібно написати есе на 200 слів. У ньому потрібно довести, саме ти гідний отримати роботу мрії. Всього потрібно буде подивитися 10 фільмів, загальною тривалістю трохи більше 25-ти годин.

«Просто сядьте в своєму улюбленому місці для перегляду фільмів, подивіться кіно, завантажте і розмістіть його у себе в соціальних мережах або в прямому ефірі», – йдеться на сайті організатора.

Кандидат на посаду повинен бути страшим 18-ти років, мати право працювати в США та бути активним користувачем соціальних медіа.

«Можливо, витратите їх на алеї провулку, коли все повернеться на круги своя», – жартують організатори.

Але справжні фанати поттеріани дивляться усі фільми про Гаррі Поттера просто, щоб підняти собі настрій. З 25 квітня усі фільми про юного чарівника можна подивитися на Новому каналі.

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