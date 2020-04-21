Онлайн-«приват» від Олі Полякової: Співачка придумала нову послугу

Поп-діва знайшла спосіб заробити на карантині! Тепер можна замовити відео-привітання від Олі Полякової та навіть поспілкуватися з нею в чаті

Напевно багато фанів Полякової мріяли, що зі святом їх привітає улюблена виконавиця! І тепер це реально: Суперблондинка запише відео-привітання для ваших близьких. Непоганий подарунок, правда?

Послуга привітання може проходити в трьох форматах:

ексклюзивне відео-привітання від Олі Полякової до 30-секунд.

прямий відео-дзвінок від Олі Полякової до 2-х хвилин в зручному мессенджері та особисте спілкування з артистом.

корпоративний конференц-зв’язок з Олею Поляковою до 5 хвилин. Це відмінна ідея, щоб розбавити одноманітні робочі конференц-колли і підняти дух команди. Оля Полякова підключиться до Zoom-конференції, зіграє з вами в гру або влаштує спонтанне караоке.

А 50% від виручених коштів співачка передасть в благодійний фонд «Життєлюб» на підтримку літніх людей у період карантину. Тож, замовивши відео-привітання від Олі Полякової, ви і порадуєте своїх близьких, і зробите добру справу!

Замовити привітання можна тут.

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