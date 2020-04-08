Полябачення: Оля Полякова запустила своє онлайн-ТБ

У період карантину поп-діва знайшла альтернативу концертам і створила авторську версію телеканалу в режимі онлайн.

Тепер Полякову можна не тільки слухати в списках відтворення, але і проводити 24/7 з улюбленою артисткою, вибираючи свою категорію інтересів: «психологія», «спорт», «кулінарія», зіграти в гру «Правда або дія» з топовими українськими та зарубіжними артистами , послухати на ніч казку і стати свідком реаліті шоу «Полякова і діти». Також співачка анонсувала іменну щотижневу лотерею з ексклюзивними призами. Онлайн-мовлення «Полявіденіе» проходить на офіційному акаунті артистки в Instagram.

Фірмова легкість і гумор, кураж і ненав’язлива провокація в міксі з безмежною багатогранністю поп-діви приковує до екрану навіть самого завзятого скептика. Героями перших випусків онлайн-тв Полякової вже стали Євген Кошовий, Юрій Ткач, Маша Єфросиніна, Наталія Холоденко, а загальна кількість переглядів склало більше 15 мільйонів. Днями в ефірі шанувальники спостерігали спілкування співачки з українською топ-моделлю Аллою Костромічовою.

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