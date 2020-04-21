Дуже зворушливо: Jerry Heil заспівала з мамою дуетом (Відео)

Топова українська співачка Jerry Heil заспівала з мамою свіжий хіт #НІНАДОНТСТРЕС

Не раз в прямих ефірах Яна (справжнє ім’я Jerry Heil, – прим. ред.) розповідала, як гарно співає її мама, Людмила Шемаєва, і як би вона хотіла заспівати з нею в дуеті. Навіть планувала зробити це на своєму сольнику в Василькові, але, мабуть, мама не наважилась виходити на сцену.

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Але карантин стирає всі межі, і Яні таки вдалося поділитися з підписниками талантами своєї мами. На своїй офіційній сторінці в Instagram співачка виклала відео, в якому разом з мамою виконує #НІНАДОНТСТРЕС, яка вийшла на початку місяця. Потрібно відзначити, сімейний дует звучить дуже гармонійно! Мама Яни навіть трохи змінила тест на свій лад 🙂

View this post on Instagram #ЙОЙНАЙБУДЕ @shemaieva ???? A post shared by YouTube???? JERRY HEIL (@thejerryheil) on Apr 20, 2020 at 10:52am PDT

Дебют Яни з мамою підтримали підписники та інші блогери. Ян Гордієнко, Аніта Луценко та Діана Глостер засипали коментарі сердечками, а фани відзначили, що хотіли б частіше чути таке дуетне виконання треків Jerry Heil.

Фото: @thejerryheil

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