Дуа Ліпа знялася оголеною для американської версії Elle

24-річна виконавиця з’явилася на обкладинці глянцю і стала героїнею cover story в об’єктиві відомого фотографа Зої Гроссман

На фото на обкладинці Дуа Ліпа позує в напівпрозорому платті з шкіряним ліфом від Gucci, і цей наряд, мабуть, один з найбільш стриманих зі всієї фотосесії.

View this post on Instagram A post shared by ELLE Magazine (@elleusa) on Apr 14, 2020 at 3:20pm PDT

На інших знімках cover story співачка з’являється в строкатому платті з воланами від Marc Jacobs, смокінгу, усипаному паєтками, від Saint Laurent і строгому чорному бюсті від Tom Ford.

View this post on Instagram A post shared by ELLE Magazine (@elleusa) on Apr 14, 2020 at 3:53pm PDT

View this post on Instagram A post shared by ELLE Magazine (@elleusa) on Apr 14, 2020 at 3:38pm PDT

На кількох знімках Дуа Ліпа повністю оголена, ховається за в’язаною квітчастою гітарою бренду Moschino.

View this post on Instagram A post shared by ELLE Magazine (@elleusa) on Apr 15, 2020 at 3:39pm PDT

Нагадаємо, що в кінці березня виконавиця випустила новий кліп на пісню «Break My Heart», в якому вона в яскравих ретро-образах показує своє життя: вечірки з подружками, подорожі, відносини з хлопцями у великому місті!

Читай також:

Амортенція в дії: Все про особисте життя акторів «Гаррі Поттера»

Це бомба! Дружина Джейсона Стейтема опублікувала фото топлес