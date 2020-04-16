Дуа Ліпа знялася оголеною для американської версії Elle
24-річна виконавиця з’явилася на обкладинці глянцю і стала героїнею cover story в об’єктиві відомого фотографа Зої Гроссман
На фото на обкладинці Дуа Ліпа позує в напівпрозорому платті з шкіряним ліфом від Gucci, і цей наряд, мабуть, один з найбільш стриманих зі всієї фотосесії.
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На інших знімках cover story співачка з’являється в строкатому платті з воланами від Marc Jacobs, смокінгу, усипаному паєтками, від Saint Laurent і строгому чорному бюсті від Tom Ford.
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На кількох знімках Дуа Ліпа повністю оголена, ховається за в’язаною квітчастою гітарою бренду Moschino.
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Нагадаємо, що в кінці березня виконавиця випустила новий кліп на пісню «Break My Heart», в якому вона в яскравих ретро-образах показує своє життя: вечірки з подружками, подорожі, відносини з хлопцями у великому місті!
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