Це бомба! Дружина Джейсона Стейтема опублікувала фото топлес
Модель підірвала Instagram новим селфі
Роузі Гантінгтон-Вайтлі разом із родиною перебуває на самоізоляції через пандемію коронавірусу. Британська модель проводить час у тісному сімейному колі – з чоловіком Джейсоном Стейтемом і їхніх 3-річним сином Джеком Оскаром.
Цікаво, що з введенням карантину контенту на Instagram-сторінці Роузі менше не стало. Навіть на самоізоляції модель знаходить ідеї для нових фото. Наприклад, днями дружина Джейсона Стейтема опублікувала пікантне селфі. На ньому зірка позує топлес, прикривши пишні груди однією рукою.
Підписники Роузі Гантінгтон-Вайтлі залишилися у захваті від її нової публікації. Вони засипали акаунт британської моделі численними компліментами та похвалили її сталевий прес. Заціни й ти!