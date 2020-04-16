Модель підірвала Instagram новим селфі

Роузі Гантінгтон-Вайтлі разом із родиною перебуває на самоізоляції через пандемію коронавірусу. Британська модель проводить час у тісному сімейному колі – з чоловіком Джейсоном Стейтемом і їхніх 3-річним сином Джеком Оскаром.

Цікаво, що з введенням карантину контенту на Instagram-сторінці Роузі менше не стало. Навіть на самоізоляції модель знаходить ідеї для нових фото. Наприклад, днями дружина Джейсона Стейтема опублікувала пікантне селфі. На ньому зірка позує топлес, прикривши пишні груди однією рукою.

Підписники Роузі Гантінгтон-Вайтлі залишилися у захваті від її нової публікації. Вони засипали акаунт британської моделі численними компліментами та похвалили її сталевий прес. Заціни й ти!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 30 Мар 2020 в 4:37 PDT

Читай також:

Леся Нікітюк, Володимир Жогло і Макс Узол: де співають зірки Нового каналу

Чому Сергій Притула не любить робити селфі з шанувальниками