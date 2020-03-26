Британська співачка Дуа Ліпа випустила новий кліп «Break My Heart».

Дивитися кліп Дуа Ліпа – Break My Heart:

У новому кліпі 24-річна Дуа Ліпа з’являється в яскравих ретро-образах. У відео артистка показує своє життя: вечірки з подружками, подорожі, стосунки з хлопцями у великому місті.

«Спасибі всім, хто зробив це можливим і так старанно працював під час жахливої погоди при -8 градусів, простягаючи мені руку незважаючи на те, що у мене був найстрашніший грип в моєму житті. Ми зробили те, що сподіваємося, вам сподобається!» – написала Дуа Ліпа у своєму Instagram .

Також раніше Дуа Ліпа поділилася з шанувальниками радісною новиною. Її новий студійний альбом Future Nostalgia вийде раніше запланованої дати релізу. Послухати його можна буде вже цієї п’ятниці , 27 березня.

Фото: Getty Images

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