Стихійний артист Артем Пивоваров може похизуватися однією з найбільш відданих фан-армій на просторах українського шоу-бізнесу. Шанувальники творчості Артема пильно стежать за його життям у соціальних мережах, не пропускають концерти (навіть онлайн!), аписують кавери на його хіти та присвячують кліпи. В інтерв’ю для Нового каналу Артем Пивоваров розповів про найнезвичайніші способи, за допомогою яких фани проявляли свою любов до нього.

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Багато артистів щодня отримують подарунки від своїх слухачів, часто це щось божевільне. Який презент найбільше запам’ятався тобі??

– У нас дуже активна аудиторія. Наші слухачі постійно роблять якісь креативні і часом навіть божевільні речі. Наприклад, вони шиють одяг, який потім нам дарують, готують і приносять на концерти різні страви, роблять різноманітні відеокавери, на яких нас позначають, записують хореографію… І, звісно ж, приходять на концерти, тим самим заряджаючи нас шаленою енергетикою. Словом, наші шанувальники щоразу придумують щось нове.

Останнє, що мене здивувало, і що я запам’ятав, – це був флешмоб, на якому люди наносили на своє тіло ключові фрази моїх пісень. За останній місяць я бачив близько 10 фотографій, на яких слухачі робили татуювання наших логотипів і рядків із пісень. Для мене тату – це відповідальний крок, адже воно залишається з тобою на все життя. Тому щиро вдячний тим, хто з нами на одній хвилі.

А якщо говорити про якісь найнесподіваніші подарунки, то це було кошеня. Мені принесли його просто на концерт. На той момент я не розумів, як мені з ним поводитися, і що робити під час гастролей. Тому наступного дня після того концерту мені довелося відвезти кошеня до батьків у Волчанськ. Тепер щоразу, коли я приїжджаю до батьків, радію, що воно живе в таких умовах: у любові, турботі й затишку.

Найсмішніша ситуація, пов’язана з твоїми фанатами.

– Це літній концерт в клубі. Зал був забитий вщент. Ми так сильно зарядилися енергетикою наших слухачів, що я почав захоплено стрибати по сцені. І провалив її. Там було узвишшя, завдяки якому я не впав під сцену.

Уже після концерту до мене підійшов один із охоронців, і я навіть почав хвилюватися, що зараз може початися якийсь негатив у мій бік через зламану частину сцени. Але він мені просто потиснув руку і сказав: «Відтепер я ваш фанат».

Знаєте, він не збрехав. Нещодавно в нас проходив прямий ефір на YouTube, де був інтерактив із нашими слухачами. І ми написали номер WhatsApp, за яким можна було зателефонувати під час ефіру й поспілкуватися з нами. Здогадайтеся, хто додзвонився? Той самий охоронець. Він нагадав мені цю історію, сказав, що йому дуже сподобався останній альбом «Земной», і він чекає нашого наступного концерту, щоб прийти туди, але вже в якості слухача.

Як тобі формат фан-зустрічей? Сподобалося? І чи плануєш ти підтримувати таке неформальне спілкування зі своїми шанувальниками?

– Нещодавно ми проводили концептуальну фотосесію спільно з нашими слухачами. Я не пам’ятаю жодного артиста в Україні, який організував би такого роду фан-зустрічі з фотосесією. Нам захотілося стати ближчими до наших слухачів. І ми в черговий раз довели собі, що ми «стихійні»!

У найближчих планах зустрічатися в такому немає. Але можу сказати точно, що коли ми поїдемо в наш тур, який, на превеликий жаль, були змушені перенести на осінь, обов’язково організуємо фан-зустрічі в усіх запланованих містах. Можливо, навіть у якомусь нестандартному форматі. Адже ми цінуємо й любимо наших слухачів. Тому що ми одна стихія і єдиний організм.

Дивися відео, в якому шанувальники Артема Пивоварова розповідають про вплив його творчості на їхнє життя:

Video: Зламана сцена, кошеня і тату з рядками пісень: Артем Пивоваров про курйозні випадки з фанами (Ексклюзив!) Артем Пивоваров розповів про курйозні випадки з фанами (Ексклюзив!) В інтерв'ю для Нового каналу Артем Пивоваров розповів про найнезвичайніші способи, за допомогою яких фани проявляли свою любов до нього.

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