Епатажна артистка поділилася планами на майбутнє

Американська співачка Леді Гага зізналася, що мріє мати дітей. Таким одкровенням зірка поділилася в інтерв’ю виданню InStyle.

У розмові з журналістом Леді Гага розповіла про свої плани на майбутнє. Торкалися за розмовою не лише творчих, а й особистих тем. Тому на запитання, як Гага уявляє своє життя далі, вона відповіла: «Шлюб. Більше музики, більше фільмів, більше благодійності з Born This Way Foundation. Я хочу набагато більше часу приділяти філантропії. Я хочу допомагати з проведенням досліджень фибромиалгии, невропатических і хронічних болів, об’єднуючи докторів разом. У мене є багато мрій і сподівань. Я не знаю, що з цього вийде здійснити, але знаю, що буду займатися цим з улюбленими людьми».

Під час інтерв’ю для InStyle Леді Гага зізналася, що мріє стати мамою. «Я скажу, що дуже хочу дітей. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли стану матір’ю. Хіба це не приголомшлива можливість? Ми здатні виносити дитину всередині і зростити його. А коли він з’являється на світ, твоя робота – зберегти йому життя», – поділилася співачка.

Фото: Getty Images

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