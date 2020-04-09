Зізнання: Леді Гага мріє стати мамою
Епатажна артистка поділилася планами на майбутнє
Американська співачка Леді Гага зізналася, що мріє мати дітей. Таким одкровенням зірка поділилася в інтерв’ю виданню InStyle.
У розмові з журналістом Леді Гага розповіла про свої плани на майбутнє. Торкалися за розмовою не лише творчих, а й особистих тем. Тому на запитання, як Гага уявляє своє життя далі, вона відповіла: «Шлюб. Більше музики, більше фільмів, більше благодійності з Born This Way Foundation. Я хочу набагато більше часу приділяти філантропії. Я хочу допомагати з проведенням досліджень фибромиалгии, невропатических і хронічних болів, об’єднуючи докторів разом. У мене є багато мрій і сподівань. Я не знаю, що з цього вийде здійснити, але знаю, що буду займатися цим з улюбленими людьми».
Під час інтерв’ю для InStyle Леді Гага зізналася, що мріє стати мамою. «Я скажу, що дуже хочу дітей. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли стану матір’ю. Хіба це не приголомшлива можливість? Ми здатні виносити дитину всередині і зростити його. А коли він з’являється на світ, твоя робота – зберегти йому життя», – поділилася співачка.
Фото: Getty Images
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