Каньє Вест проведе великодню службу онлайн
Чоловік Кім Кардаш’ян навіть не припускає, що на Великдень можна обійтися без богослужіння
Американський репер Каньє Вест планує провести великодню службу свого госпел-проекту Sunday Service в онлайн-форматі. Про це повідомляє видання Hypebeast.
Щоб провести онлайн-богослужіння на Великдень, Каньє знову об’єднається з телепроповідником Джоелом Остіном. Останній виступить з пасхальною проповіддю в Лос-Анджелесі. Проповідь будуть транслювати онлайн в його мегацеркві «Лейквуд», розташованої в техаському Х’юстоні. Також до служби планують залучити у заході візьмуть Мерайя Кері, яка виконає пісню «Hero» на честь медиків, які борються з коронавірусів, і актора Тайлера Перрі.
Нагадаємо, що за католицькою традицією Великдень 2020 припадає на 12 квітня, а за православною – 19 квітня. У західних країнах, зокрема, і США Великдень святкують цього року 12 квітня. Тому і свою службу Каньє Вест проведе у цей день.
Фото: Getty Images
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