Новий каналG.spaceШОУМАНІЯКаньє Вест проведе великодню службу онлайн

Каньє Вест проведе великодню службу онлайн

Чоловік Кім Кардаш’ян навіть не припускає, що на Великдень можна обійтися без богослужіння

Американський репер Каньє Вест планує провести великодню службу свого госпел-проекту Sunday Service в онлайн-форматі. Про це повідомляє видання Hypebeast.

Щоб провести онлайн-богослужіння на Великдень, Каньє знову об’єднається з телепроповідником Джоелом Остіном. Останній виступить з пасхальною проповіддю в Лос-Анджелесі. Проповідь будуть транслювати онлайн в його мегацеркві «Лейквуд», розташованої в техаському Х’юстоні. Також до служби планують залучити у заході візьмуть Мерайя Кері, яка виконає пісню «Hero» на честь медиків, які борються з коронавірусів, і актора Тайлера Перрі.

Нагадаємо, що за католицькою традицією Великдень 2020 припадає на 12 квітня, а за православною – 19 квітня. У західних країнах, зокрема, і США Великдень святкують цього року 12 квітня. Тому і свою службу Каньє Вест проведе у цей день.

Фото: Getty Images

Читай також:

Хто фаворит: Netflix назвав найпопулярніший серіал на карантині

СЕРІАЛИ 2020: новинки, які варто подивитися

канье уэст новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания