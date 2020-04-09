Актори «Доктора Хауса» та «Анатомії Грей» записали відеоподяку лікарям

Зірки серіалів підтримали медичних працівників у боротьбі з коронавірусом

Акторка серіалу «Доктор Хаус» Олівія Вайлд вирішила оригінально подякувати лікарям. Вона зібрала разом своїх колег-акторів, які коли-небудь грали медичних працівників, та записала душевне відеозвернення. Адже зараз саме лікарі на передовій намагаються побороти пандемію коронавірусу.

Короткий ролик-подяку Олівія Вайлд опублікувала у своєму Instagram.

«Найближчою я була до лікарів, коли приміряла їхній костюм. І хоча все здавалося реалістичним, в цілому це зовсім не те ж саме», – розпочала своє звернення акторка.

У відео до слів подяки приєдналися зірки «Доктора Хауса» – Ліза Едельштейн, Дженніфер Моррісон, Пітер Джекобсон, «Анатомії Грей» – Патрік Демпсі, Кейт Уолш та «Клініки» – Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чак. Ролик був приурочений Всесвітньому дню здоров’я, тому Вайлд також попросила кожного перерахувати хоча б мінімальну суму, аби врятувати чиєсь життя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram oliviawilde 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Читай також:

Каньє Вест проведе великодню службу онлайн

Хто фаворит: Netflix назвав найпопулярніший серіал на карантині