Шикарна Ріанна в новому образі для Vogue. Фото

Співачка стала першою знаменитістю, яка знялася для обкладинки цього глянцю в дюразі – хустці, символі хіп-хоп культури

Барбадоська співачка Ріанна прикрасила обкладинку травневого номеру британського Vogue. Головним меседжем зірки стало слово «правда». Саме воно було «витатуйоване» на обличчі селебріті і символізувало внутрішню свободу Ріанни і її сміливість залишатися собою і говорити правду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram badgalriri 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Я відчуваю, що у мене немає меж. Я робила все – випускала хіти, спробувала кожен жанр – тепер я просто відкрита навстіж і можу робити все, що захочу, – сказала вона в інтерв’ю.

Протягом останніх трьох років Ріанна живе в Лондоні і обожнює місто за те, що може спокійно ходити по вулицях.

– Коли я прогулююся по Брікстону, я невидимка. І ніщо не змушує мене відчувати себе краще. Я йду тусуватися з людьми, з якими ніколи б не тусувалася. І залишаюся в своїй бульбашці. Ось що мені дійсно подобається в Лондоні, – розповіла співачка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram badgalriri 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ріанна згадала і про свої мрії в особистому житті. Співачка пережила важке розставання з мільярдером Хассаном Джамілем. І так і не зізналася, чи зустрічається з кимось чи ні. Але заповітна мрія у неї є:

– У мене будуть діти: троє або четверо, – сказала Ріанна.

В інтерв’ю британському Vogue Ріанна зізналася, що продовжує старанно працювати над новим альбомом, який так чекають її фанати.

– Ми працюємо, працюємо і працюємо. Потім починається плато і ми говоримо собі: «Або лягаємо спати, або продовжуємо працювати». Потім випиваємо еспресо і продовжуємо. Зараз я працюю настільки багато, щоб в майбутньому мені не доводилося цього робити, – зізналася зірка.

Один сингл Ріанна вже презентувала. Сподіваємося, що скоро почуємо весь альбом.

За матеріалами – vogue.co.uk

Перше фото – @badgalriri

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