Backstreet Boys на самоізоляції заспівали I Want It That Way!
Суперпопулярна група 90-х Backstreet Boys підірвала соцмережі своїм виступом з дому
Американський бойз-бенд Backstreet Boys днями приєднався до благодійної ініціативи сера Елтона Джона. Співак запросив на онлайн «Концерт із вітальні» топових зірок сучасності: від Біллі Айлиш до Мераї Кері. Селебріті теж на самоізоляції, але це не привід сумувати. Зірки виходили в прямий ефір в домашньому одязі зі своїх апартаментів і співали! І кожен міг стати глядачем цього концерту.
Одними з суперзірок цього вечора стала легендарна група з 90-х Backstreet Boys. У проекті iHeart Living Room for America вони заспівали легендарну I Want It That Way. Дивіться, як це було:
Давайте згадаємо, як пісня звучала раніше:
Здається, це наймасштабніший концерт сьогодення. Адже він не мав кордонів! Зірки підключалися з різних міст і штатів, а глядачами стали жителі різних країн і навіть континентів. Самоізоляція не тільки захищає, але і об’єднує.