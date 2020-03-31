Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЯк же гаряче! Белла Хадід показала ідеальне тіло у купальнику

Як же гаряче! Белла Хадід показала ідеальне тіло у купальнику

Супермодель Беллу Хадід по праву вважають найгарнішою жінкою світу. За формулою «золотого перетину» пластичний хірург Джуліан де Сільва визначив, що 23-річна дівчина має практично ідеальне обличчя. Пропорції обличчя Белли – розміри і положення губ, носа, підборіддя і лінія щелепи – складають 94,35%. Цей показник найближче до ідеального співвідношення. Але прихильники та роботадавці Белли Хадід цінують її не лише за майже ідеальне обличчя, а й за шикарну фігуру.

Днями супермодель вирішила поділитися зі своїми підписниками в Instagram черговим звабливим знімком. Белла Хадід опублкувала фото у бікіні молочного кольору і повністю без мейку.

«Пощастило отримати трохи вітаміну D», – написала Хадід під фото.

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Підписники одразу закидали зірку компліментами. Та й що приховувати, така фігура не може залишити байдужим нікого!

Фото: Getty Images

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