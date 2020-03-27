Новий каналG.spaceШОУМАНІЯПрем’єра! Ріанна випустила сингл Believe it

Прем’єра! Ріанна випустила сингл Believe it

Барбадоська співачка записала трек з канадським репером PARTYNEXTDOOR

Це трапилося! Після чотирирічної паузи Ріанна презентувала нову пісню. Співачка записала її спільно з канадським репером PARTYNEXTDOOR. Трек виклали в мережу OVO Sound опівночі, а також опублікували в соцмережах виконавців. За добу сингл набрав понад 3,5 мільйонів переглядів тільки в Instagram у Рірі.

Давайте швидше послухаємо Rihanna & PARTYNEXTDOOR – Believe it:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

badgalriri

До слова, «Believe it» – не перша спільна робота Ріанни і канадського репера. Раніше вони співпрацювали над створенням пісні «Work», яку Рі виконала разом з Дрейком у 2016 році.

Фото – @badgalriri

Читати ще:

Ріанна оголилася в новому кампейні білизни SavageXFenty. Фото

Гаряча штучка Рірі! Ріанна підкорила сексуальним дефіле у купальнику

новости шоубизнеса Рианна шоубизнес Шоумания