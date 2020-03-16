У родині актора очікується поповнення

47-річний Джуд Лоу, відомий за свою роль у провокативному серіалі «Молодий Папа», знову стане батьком. Про це пише видання The Saxon.

Не так давно в в інтерв’ю Daily Telegraph Джуд Лоу зізнавався, що що йому страшенно подобається няньчитися з маленькими дітьми і він би хотів стати батьком ще раз. Для актора це вже буде шоста дитина, а от для його 32-річної дружини Філіпи Коен це буде первісток.

Виконавець ролі молодого Папи і його обраниця Філіпа одружилися у 2019 році. Коен стала другою офіційною дружиною актора. До цього Джуд Лоу був одружений з дизайнеркою Седі Фрост, у шлюбі з якою народилося троє дітей. Також у актора є ще двоє дітей: дочка від новозеландської моделі Саманти Берк і ще одна дочка від співачки Кетрін Гардінг.

Фото: Getty Images

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