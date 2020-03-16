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Ольга Куриленко перебуває на карантині через коронавірус
Голлівудській акторці та моделі українського походження Ользі Куриленко діагностували коронавірус. Про це розповіла сама зірка у своєму Instagram.
40-річна «дівчина Бонда» хворіє вже тиждень та увесь цей час перебуває в самоізоляції.
«Нахожусь дома в изоляции с диагнозом коронавирус. Болею уже почти неделю. Главные симптомы у меня – температура и слабость. Будьте осторожны и относитесь к этому серьезно», – закликала Ольга Куриленко півмільйона своїх підписників в Instagram.
Як зараз почувається акторка Ольга Куриленко – невідомо. Нової інформації про її стан у соціальній мережі не з’являлося. Але, як бачимо, зірка дотримується рекомендацій лікарів та ізолює себе від інших.