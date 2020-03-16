Ольга Куриленко перебуває на карантині через коронавірус

Голлівудській акторці та моделі українського походження Ользі Куриленко діагностували коронавірус. Про це розповіла сама зірка у своєму Instagram.

40-річна «дівчина Бонда» хворіє вже тиждень та увесь цей час перебуває в самоізоляції.

«Нахожусь дома в изоляции с диагнозом коронавирус. Болею уже почти неделю. Главные симптомы у меня – температура и слабость. Будьте осторожны и относитесь к этому серьезно», – закликала Ольга Куриленко півмільйона своїх підписників в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram olgakurylenkoofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Як зараз почувається акторка Ольга Куриленко – невідомо. Нової інформації про її стан у соціальній мережі не з’являлося. Але, як бачимо, зірка дотримується рекомендацій лікарів та ізолює себе від інших.

Фото: Getty Images

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