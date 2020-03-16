Музика не на карантині: гурт “Фіолет” зіграє акустичний онлайн-концерт

Поп-рок команда “Фіолет” перша серед українських артистів відреагувала на введення карантину. Хлопці вирішили не залишати фанів без музики і підтримати їх в режимі онлайн.

18 березня в 21.45 група влаштує затишний вечір в форматі квартирника, де зіграє свої кращі пісні і кілька абсолютно нових композицій. Долучитися до нього можна відвідавши YouTube-канал “Фіолет”:

– Карантин та коронавірус змусили завмерти концертне життя в Україні та світі. Команди переносять свої тури. Був перенесений і наш київський виступ на підтримку британського гурту Nothing But Thieves. Поки ми спостерігаємо за тим, що відбувається і буде далі, важливо не ізолюватися від світу та людей культурно. Тож ми вирішили оперативно мобілізуватися тв зробити презент нашій Фіолет-family та поціновувачам української музики – зіграти акустичний онлайн-концерт. Перформанс не лише музичний сенсом і формою, але й як акт консолідації та підтримки одне одного. Без паніки, з рідними людьми та улюбленою музикою, – пояснює фронтмен групи Сергій Мартинюк.

Нагадаємо, що 21 березня “Фіолет” повинні були виступати на саппорті у британських альтернативщиків Nothing But Thieves. Однак через пандемію концерт перенесли.

У цей непростий для всієї музичної громадськості час підтримати артистів можна купуючи їх музику і мерч.

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