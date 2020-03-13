Coldplay зняли кліп у Києві на пісню Trouble In Town. Дивимося!
Київ продовжує приваблювати відемейкерів своїми крутими локаціями. Coldplay теж не встояли. Британська група зняла кліп на пісню Trouble In Town в столиці України!
Trouble In Town – пісня-антиутопія з восьмого студійного альбому Everyday Life. В кадрі – будні мешканців неблагополучного району: страх, втеча від поліцейського і телевізійні політичні марафони, які закінчуються бійкою.
Над відео Trouble In Town працювала ірландська режисер Айофі МакАрдл і українська продакшн-компанія Radioaktive Film. Так, це ті самі українці, які створили спецефекти до роботи Coldplay Up & Up.
Coldplay – Trouble In Town:
У кліпі Trouble In Town можна впізнати багато київських пейзажів – вулиці Подолу, місцеві магазини “біля дому”, площу Перемоги, готелі, нові ЖК, естакади і популярний серед графітчиків підземний перехід біля метро Дніпро.
Так завдяки Coldplay наш Поділ перевтілився в гангста-райончик.
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