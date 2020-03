Київ продовжує приваблювати відемейкерів своїми крутими локаціями. Coldplay теж не встояли. Британська група зняла кліп на пісню Trouble In Town в столиці України!

Trouble In Town – пісня-антиутопія з восьмого студійного альбому Everyday Life. В кадрі – будні мешканців неблагополучного району: страх, втеча від поліцейського і телевізійні політичні марафони, які закінчуються бійкою.

Над відео Trouble In Town працювала ірландська режисер Айофі МакАрдл і українська продакшн-компанія Radioaktive Film. Так, це ті самі українці, які створили спецефекти до роботи Coldplay Up & Up.

Coldplay – Trouble In Town:

У кліпі Trouble In Town можна впізнати багато київських пейзажів – вулиці Подолу, місцеві магазини “біля дому”, площу Перемоги, готелі, нові ЖК, естакади і популярний серед графітчиків підземний перехід біля метро Дніпро.

Так завдяки Coldplay наш Поділ перевтілився в гангста-райончик.

