Надя Дорофєєва та Позитив оголосили про закриття проекту «Время и стекло» і анонсували прощальний тур

10 березня гурт випустив кліп-ретроспективу на найзворушливішу пісню з альбому VISLOVO – «Навсегда/Никогда». А сьогодні на офіційному YouTube-каналі вийшов відеодіалог, в якому Надя і Позитив заявили про останній концерт і розповіли про причини такого непростого рішення.

11 березня з ранку Надя і Позитив записали звернення до шанувальників, в якому пояснили причину, по якій закривається проект «Время и стекло». І якщо ще вчора багато фанів сподівалися, що це просто велика промо для якоїсь яскравої новинки, то тепер стало остаточно зрозуміло, що група дійсно закінчує своє існування.

Ірина Горова, продюсер Mozgi Entertainment на своєї сторінці в facebook написала зворушливий пост про 10-річну співпрацю з групою і подякувала Наді та Позитиву за тепло проведений час:

«Надя, Льоша … Якщо чесно, дуже важко підібрати слова … правильні слова. Для мене ви не просто група – ви друзі, ви команда, ви частина родини. За ці 10 років ми пройшли через величезну кількість концертів, зйомок, концертів, примірок, поїздок… десятки кліпів, пісень, премій, тисячі концертів, мільйон годин душевних розмов. Мені сумно. Я не думала, що буде так важко – на зйомках кліпу «Навсегда Никогда», коли ми дивилися всі ці архівні кадри – на мене найшла така ностальгія… скільки всього було за ці 10 років! Ми виховали ціле покоління! Я хочу вам подякувати. За те, які ви справжні, щирі. За вашу відданість фанатам. За ваше завзяття працювати, писати пісні, годинами записувати пісні на студії, щоб вийшов крутий результат. Відпрацьовувати круті шоу-програми, дарувати нам свою енергію, любов, музику. Я вас дуже люблю. ❤️».

Відомо, що в травні 2020 група «Время и стекло» відправиться в прощальний тур «Финальные титры», який завершиться 11 вересня концертом у Києві у Палаці «Україна».

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