Новий каналG.spaceШОУМАНІЯДжаред Лето мріє про парк Лето в Києві. Відео

Джаред Лето мріє про парк Лето в Києві. Відео

Американський актор і співак Джаред Лето згадав Київ на своїй сторінці в Інстаграм. Він не проти створити в столиці парк імені себе

Зірка «Далласького клубу покупців» і фронтмен групи Thirty Seconds to Mars обожнює підійматися на мости. І одним з найулюбленіших став недобудований міст в Києві.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

jaredleto

– Одне з найулюбленіших занять в Києві – підійматися на мости. Я чув, що цей іржавий старий міст, який будують 20 років, збираються закрити. Та це класне місце і багато людей люблять проводити там час. Може, зробити там парк? Парк Лето – звучить чудово, – поділилася мріями зірка.

Мабуть, мова про Подільсько-Воскресенський міст. Зробити там арт-простір – чудова ідея! Сподіваємося, що вона втілиться в життя, якщо на будівництві мосту все ж вирішать поставити крапку.

Більше новин:

Надя Дорофєєва та Позитив оголосили про закриття проекту «Время и стекло» і анонсували прощальний тур

Макс Барських – «Стрілою у серце»: прем’єра нової україномовної пісні!

джаред лето новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания