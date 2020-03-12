Таким чином 18-річна зірка виступила проти бодішеймінгу

Цього тижня американська співачка Біллі Айліш вирушила в четверте світове турне. Перший концерт зірка дала в Маямі, де шокувала своїх фанатів сміливим жестом. Під час шоу глядачам показали ролик, у якому Біллі роздягається до нижньої білизни та занурюється в чорну воду. На тлі відеоряду звучить монолог співачки, що акцентує увагу на проблемі бодішеймінгу.

«Ви, правда, знаєте мене? У вас є думка про мою думку, про мою музику, про мій одяг, про моє тіло. Деякі люди ненавидять те, що я ношу, деякі хвалять. Деякі люди використовують це, щоб зганьбити інших, деякі люди використовують це, щоб зганьбити мене. Але я відчуваю, що ви дивитеся… Завжди, – звертається до публіки Біллі Айліш. – Все, що я роблю, не залишається непоміченим. Хоча я відчуваю ваші погляди, ваші несхвалення або зітхання, якби я жила ними, я б ніколи не змогла поворухнутися. Ви хочете, щоб я була меншою? Слабкішою? М’якшою? Вищою? Хочете, щоб я була тихою? Мої плечі провокують вас? А мої груди? Живіт? Стегна? Тіло, в якому я народилася, – не те, чого ви хотіли? Якщо я ношу те, в чому мені комфортно, я не жінка. Якщо роздягаюся, повія. Хоча ви ніколи не бачили моє тіло, ви судите мене по ньому».

Проблема бодішеймінгу дуже близька і самій Біллі Айліш. Переможниця «Греммі-2020» не хоче сексуалізувати своє тіло, тому завжди з’являється на публіці в одязі oversize. І за це часто наражається на критику.

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