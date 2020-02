18-річна артистка вразила піснею до 25-частини про агента 007

Американська співачка Біллі Айліш, яка цього року здобула п’ять премій «Греммі», нарешті представила офіційний саундтрек до нового фільму про Джеймса Бонда. Новий саундтрек до фільму про британського шпигуна називається No Time To Die («Не час помирати»). Так само називається і майбутня частина легендарної франшизи про Джеймса Бонда.

Слухати пісню Біллі Айліш – No Time To Die:



Авторами пісні No Time To Die («Не час помирати») стала сама Біллі Айліш та її брат Фіннеас О’Коннелл. Співачка стала наймолодшою виконавицею саундтреку за багаторічну історію фільмів про Джеймса Бонда.

– Це велика честь. «Джеймс Бонд» – найкраща кінофраншиза на всі часи. Я все ще шокована, – поділилась Біллі Айліш.

Варто відзначити, що пісня Біллі Айліш No Time To Die («Не час помирати») за мотивами нагадує легендарний саундтрек від Адель Skyfall. Але це може бути пов’язане з тим, що у Бондіани загалом є свій лейтмотив та формат саундтреків.

Раніше, головні теми до Бондіані виконували Адель — Skyfall, Duran Duran — A View to a Kill, Madonna — Die Another Day, Gladys Knight — Licence to Kill та ін.

Нагадаємо, що 25-а частина Бондіани стане останньою для виконавця головної ролі Деніела Крейга. Прем’єра фільму «Не час помирати» запланована на 9 квітня 2020 року.

Фото: Getty Images

