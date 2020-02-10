Новий каналG.spaceШОУМАНІЯБіллі Айліш на «Оскар – 2020» виконала пісню The Beatles. Відео

Біллі Айліш на «Оскар – 2020» виконала пісню The Beatles. Відео

Переможці «Оскар – 2020» та найкращі образи на червоній доріжці обговорюють так само активно, як і сюрпризи на самій церемонії. Одним з головних подарунків для глядачів став номер Біллі Айліш. Виступ 18-річної співачки, володарки 5 стуеток «Греммі – 2020» не розголошувався до останнього.

Під час прямої трансляції глядачі побачили Біллі в новому світлі. Співачка виконала не один зі своїх хітів, а пісню Yesterday легендарної групи The Beatles. Номер став триб’ютом для зірок і співробітників кіноіндустрії, які залишили цей світ. На екран виводилися фотографії баскетболіста Кобі Брайанта, актора золотого століття Голлівуду Кірка Дугласа, а також Ріпа Торна, Денні Айелло, авторів, продюсерів, творців візуальних ефектів …
Давайте подивимося, як це було:

Бачити зухвалу Біллі Айлиш такою тонкою і ніжною несподівано. Але їй личить.

Фото – gettyimages.com

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