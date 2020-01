Премія «Греммі-2020» все-таки відбулася! Хоча ЗМІ припускали, що церемонію нагородження можуть скасувати через два гучні скандали, що розгорілися напередодні. Нагадаємо, екс-директора компанії-організатора «Греммі» The Recording Academy Ніла Портнова звинуватили в зґвалтуванні, а журі – у підтасовці результатів голосування. Всі, хто був викритий у зловживанні посадовими повноваженнями, були звільнені або відсторонені.

Незважаючи на всі скандали, одну з головних подій у музичній індустрії – премію «Греммі-2020», вирішили не скасовувати. Як і планувалося, церемонія нагородження відбулася 26 січня в «Стейплс-центрі» в Лос-Анджелесі. Статуетки вручили вже в 62-й раз!

У список номінантів «Греммі-2020» увійшли найбільш затребувані представники світової музичної індустрії. Змагалися за заповітні статуетки Лана Дель Рей, Тейлор Свіфт, Леді Гага, Beyoncе, Біллі Айліш, Аріана Гранде та інші. До речі, якщо хочеш знати, як вибирають переможця на премії «Греммі» і як відбувається голосування, переходь за посиланням. Ти відкриєш для себе багато нового! А поки пропонуємо ознайомитися із повним списком переможців премії «Греммі-2020». Серед них є і українка!

«Греммі-2020» – список переможців:

«Греммі-2020»: «Запис року»

Bad Guy, Біллі Айліш

«Греммі-2020»: «Пісня року»

Bad Guy, Біллі Айліш

«Греммі-2020»: «Найкращий новий артист»

Біллі Айліш

«Греммі-2020»: «Альбом року»

When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, Біллі Айліш

«Греммі-2020»: «Найкраще вокальне поп-виконання»

Ліззо, Truth Hurts

«Греммі-2020»: «Найкраще вокальне поп-виконання дуетом / гуртом»

Old Town Road, Lil Nas X, Біллі Рей Сайрус

«Греммі-2020»: «Найкращий вокальний поп-альбом»

When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, Біллі Айліш

«Греммі-2020»: «Найкращий рок-виступ»

This Land, Гарі Кларк – молодший

«Греммі-2020»: «Найкраща рок-композиція»

This Land, Гарі Кларк – молодший

«Греммі-2020»: «Найкращий рок-альбом»

Social Cues, Cage The Elephant

«Греммі-2020»: «Найкращий альтернативний альбом»

Father of the Bride, Vampire Weekend

«Греммі-2020»: «Найкращий міський або сучасний альбом»

Cuz I Love You (Deluxe), Ліззо

«Греммі-2020»: «Найкращий традиційний R&B-виступ»

Jerome, Ліззо

«Греммі-2020»: «Найкращий R&B-виступ»

Come Home, Anderson .Paak, André 3000

«Греммі-2020»: «Найкращий R&B-альбом»

Ventura, Anderson .Paak

«Греммі-2020»: «Найкраща R&B-пісня»

Say So, PJ Morton, JoJo

«Греммі-2020»: «Найкращий реп-виступ»

Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy

«Греммі-2020»: «Найкращий реп-альбом»

Igor, Tyler, The Creator

«Греммі-2020»: «Найкраща реп-пісня»

A Lot, 21 Savage, Джей Коул

«Греммі-2020»: «Найкраще музичне відео»

Old Town Road, Lil Nas X, Біллі Рей Сайрус

«Греммі-2020»: «Найкращий латинський рок- або альтернативний альбом»

El Mal Querer, Росалія

«Греммі-2020»: «Найкращий латинський поп-альбом»

#Eldisco, Алехандро Санс

«Греммі-2020»: «Найкращий кантрі-альбом»

While I’m Livin, Таня Такер

«Греммі-2020»: «Найкращий альбом розмовного жанру»

автобіографія Becoming Мішель Обами;

«Греммі-2020»: «Найкращий саундтрек до візуальних медіа»

Хільдур Гуднадоттір за фільм «Чорнобиль»

«Греммі-2020»: «Найкращий класичний компендіум»

The Poetry Of Places, українка Надія Шпаченко

Фото: @recordingacademy

