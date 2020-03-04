Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЄвробачення-2020: У якому півфіналі виступить Україна

Євробачення-2020: У якому півфіналі виступить Україна

Після жеребкування в Роттердамі стали відомо, що представники України – гурт «GO_A» виступлять в першому півфіналі «Євробачення-2020», який відбудеться 12 травня.

Всього в цей день свої пісні на конкурсі представлять 17 країн.

Повний список учасників першого півфіналу «Євробачення-2020»:

  • Північна Македонія
  • Білорусь
  • Литва
  • Швеція
  • Словенія
  • Австралія
  • Ірландія
  • Росія
  • Норвегія
  • Кіпр
  • Хорватія
  • Азербайджан
  • Мальта
  • Ізраїль
  • Україна
  • Румунія
  • Бельгія

Нагадаємо, що перший півфінал «Євробачення-2020» відбудеться 12 травня 2020 року в Нідерландах. Представник України в цьому році – колектив «GO_A», який виграв Національний відбір з піснею «Соловей».

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 14 травня, а фінал – 16 травня. Сподіваємося, що вже 16 травня наш «Соловей» злетить в таблиці пісенного конкурсу до верхніх рядків!

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