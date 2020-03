Національний відбір на «Євробачення-2020» визначив, хто поїде представляти Україну на пісенному конкурсі у Нідерландах. Цього року це право виборов український етногурт Go_A з піснею «Соловей».

Дивіться виступ Go_A у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020: відео



Інші країни теж по-троху обирають своїх представників на «Євробачення-2020». Вже відомі імена артистів та конкурсні пісні від Іспанії, Бельгії, Болгарії, Австрії, Австралії, Грузії, Нідерландів, Франції, Північної Македонії та інших європейських країн.

Пропонуємо тобі дізнатися більше про учасників «Євробачення-2020», послухати їхні пісні та обрати свого фаворита. Адже, за правилами пісенного конкурсу, голосувати за свою країну не можна.

Іспанія

Посмотреть эту публикацию в Instagram blascanto_es 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Представляти Іспанію на «Євробаченні-2020» буде 27-річний співак Блас Канто. Його конкурсна пісня називається Universo, що в перекладі означає «Всесвіт». Раніше він вже брав участь у пісенному конкурсі. У 2011 році Канто виступав у складі гурту Auryn. Тоді Іспанія посіла друге місце.

Блас Канто – Universo: слухати пісню онлайн



Бельгія

Посмотреть эту публикацию в Instagram hooverphonicoff 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Від Бельгії на міжнародному пісенному конкурсі співатиме знаменитий гурт Hooverphonic. 17 лютого 2020 року відбувся реліз їхньої конкурсної пісні Release me. Бельгійський гурт Hooverphonic, який веде свою творчість з 1995 року, створює музику у стилі тріп-хоп та лаунж.

Hooverphonic – Release me: дивіться відео онлайн



Болгарія

Посмотреть эту публикацию в Instagram victoriageorgievaofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А від Болгарії на «Євробачення-2020» поїде співачка VICTORIA. Вона почала набирати популярність після перемоги на шоу «Х-фактор» у 2019 році. Конкурсною піснею болгарки став чуттєвий трек Want to know.

Кіпр

Посмотреть эту публикацию в Instagram sandro_nicolas_ 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Зі своїм представником визначився і Кіпр. Їхній вибір пав на 23-річного вокаліста Sandro з піснею Running.

Sandro – Running: дивіться відео онлайн

Вірменія

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Вірменія вирішила відправити на «Євробачення-2020» грецьку співачку з вірменським корінням. Її звати Афіна Манукян. Популярність прийшла до неї, коли у 2007 році вона здобула перемогу в грецькому телешоу. Найбільш відомий з її треків вийшов у 2011 році. Називається сингл Party Like Freak. На пісенному конкурсі Афіна виступить з піснею Chains On You.

Athena Manoukian – Chains On You: дивіться відео онлайн

Австрія

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Австрійським конкурсантом на «Євробаченні» у Нідерландах стане 34-річний співак Вінсент Буено. Міжнародний конкурс він називає Єврокубоком для музикантів і співаків. Представлятиме свою країну Буено з піснею Alive, офіційна презентація якої запланована на березень 2020 року.

Vincent Bueno – Alive: слухайте пісню онлайн

Албанія

Посмотреть эту публикацию в Instagram arilenaaraa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Представницею від Албанії на «Євробаченні-2020» стала Арілена Ара. У 2012 році вона перемогла в албанській версії «X Factor», а у 2014 вже випустила свій перший хітовий сингл «Аероплан». Зараз Арілена виступає також у ролі тренера третього сезону албанського шоу «Голос країни. Діти». Представляти Албанію на Євробаченні Аріена Ара буде з піснею Shaj.

Arilena Ara – Shaj: дивіться відео онлайн

Грузія

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

За традицією, зі своїм конкурсантом Грузія визначилася у новорічну ніч на шоу Idol Georgia. Перемогу на вокальному проекті здобув співак Торніке Кіпіані. На пісенному конкурсі артист представить пісню Take Me As I Am.

Tornike Kipiani – Take Me As I Am: дивіться відео онлайн

Нідерланди

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Господарі цьогорічного «Євробачення» визначилися зі своїм представником 10 січня. Ним став талановитий вокаліст Жангу Макрой. Артист вже здобув непогану популярність у країні та був двічі номінований на престижні премії в Нідерландах.

Франція

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Франція обрала своїм представником 30-річного співака Тома Ліба, який не зможе залишити байдужим жодну жінку. Артиста обрали представники державного мовника France Television. Свою співочу кар’єру Том розпочав лише минулого року. До цього він намагався реалізувати себе як актор. На «Євробаченні-2020» він заспіває сингл The Best in me.

Tom Leeb – The Best in me: дивіться відео онлайн

Північна Македонія

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Представником на пісенному конкурсі від Північної Македонії став Василь Гарванлієв (Vasil). Творча кар’єра співака розпочалася ще у дитинстві, коли йому було сім років. Потім з родиною він емігрував до США, де записав три успішні треки та виконував партії в опері.

Vasil – You: дивіться відео онлайн

Чехія

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У Чехії, як і в Україні, того, хто представлятиме країну на «Євробаченні», обирають на Нацвідборі. За результатами голосування, цього року переможцем став співак Бенні Крісто. У мережі вже опублікували його конкурсну пісню з назвою Kemama.

Євробачення-2020: дивіться кліп до пісні Бенні Крісто Kemama (відео)



Ізраїль

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Від Ізраїлю на « Євробачення-2020» поїде 19-річна співачка Іден Алені. Дівчина вже встигла завоювати Ізраїль своїм вокалом та готується підкорити і європейських меломанів.

Австралія

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В Австралії завершився Нацвідбір, за результатами якого перемогу здобула яскрава вокалістка та художниця Монтень. Дівчина виступатиме на Євробаченні з піснею Don’t Break Me.

Дивіться виступ Монтень на Нацвідборі Євробачення-2020: відео



Мальта

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Мальта теж визначала свого представника через фінал вокального шоу «Х-фактор». Судді проекту та глядачі віддали свої голоси за співачку Дестені Чукуньєр. У 2015 році вона стала переможницею Дитячого Євробачення.

Латвія

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У Роттердамі від Латвії виступатиме співачка Саманта Тіна. Артситка вже шість разів намагалася потрапити на міжнародний пісенний конкурс і цього року їй таки вдалося це зробити!

Дивіться виступ Саманти Тіни на Нацвідборі Євробачення-2020: відео

Румунія

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Запалювати «Євробачення-2020» від Румунії буде співачка Роксен. Невдовзі вся Європа почує її стильний та змістовний трек Storm.

Roxen – Storm : дивіться відео онлайн



Італія

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На «Євробачення-2020» від Італії поїде співак Diodato. За свою творчу кар’єру він встиг здобути нагороди MTV Italia у категорії «Найкраще нове покоління». У репертуарі співака два альбоми, а також кілька ролей в кіно. Артист вже презентував пісню Diodato стане італійськомовний трек Fai Rumore.

Diodato – Fai Rumore: дивіться відео онлайн

Литва

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А от представником від Литви стане не співак чи співачка, а цілий гурт. The Roop, який складається з трьох учасників, описують свій музичний стиль як поєднання поп-року та інді. Гурт зібрався у 2014 році. Вони представлятимуть Литву на «Євробаченні-2020» з піснею On Fire, яка передає стан збудження, почуття пристрасті, зайнятості та сповненої енергії.

The Roop – On Fire: дивіться відео онлайн



Норвегія

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Від Норвегії на головній європейській сцені виступатиме 24-річна співачка Ulrikke Brandstorp. Її пісня називається Attention.

Дивіться виступ Ulrikke Brandstorp на Національному відборі: відео онлайн



Греція

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Однією з наймолодших представниць на «Євробаченні-2020» стала греко-голландська Stefania Liberakakis. Дівчині всього 17 років, а відомою вона прокинулася після участі в шоу «Голос країни. Діти». Боротися за перемогу у пісенному конкурсі у Роттердамі дівчина буде з піснею SuperGirl.

Словенія

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Виступати на міжнародному пісенному конкурсі у Роттердамі цього року від словенії буде Анна Сокліч. На «Євробаченні-2020» У 2020 році вона презентує пісню VODA, яку написала у співавторстві з Божаном Симончичем.

Дивіться виступ Анни Сокліч у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020: відео

Польща

Посмотреть эту публикацию в Instagram eurovision 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Польща теж визначилася з іменем того, хто буде представляти країну на «Євробаченні-2020». За результатами Нацвідбору, на пісенному конкурсі виступить співачка Аліція Шемпліньська. 17-річна дівчина здобула популярність після перемоги на проекті «Голос Польщі». У Роттердамі вона виступить із піснею Empires.

Дивіться виступ Аліції Шемпліньської у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020: відео



Нагадаємо, що «Євробачення-2020» приймає Нідерланди. Півфінали та фінал пісенного конкурсу пройдуть у Роттердамі 12, 14 та 16 травня. Україна виступатиме у першому півфіналі. Представлятиме нашу країну гурт GO_A з піснею «Соловей».

