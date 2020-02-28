Сергій Притула зробив докладний розбір Нацвідбору на «Євробачення-2020»: Дісталося всім!

Ведучий Нового каналу Сергій Притула на своїй офіційній сторінці в facebook написав довгий пост про Національний відбір на «Євробачення-2020», в якому «по кісточках» розібрав і журі, і учасників, і переможців!

«Найцікавішим з усіх є кейс Jerry Heil, – пише Сергій Притула. – Це яскравий приклад того, як молодого артиста можуть вибити з колії хейтери. Так, це дуже важко, коли ти заходиш у нацвідбір в ролі беззаперечного фаворита, але побиваєшся у фінал тільки з 3-го місця в групі. Але ще важче – це пропустити через себе все те, що потім про тебе пишуть у соцмережах. Навіщо Яні було це все читати – це вже третє питання. Але результатом тижневого переварювання негативу стала кардинальна зміна номеру виконавиці у фіналі, коли із чітко концептуального, максимально пов’язаного із меседжем композиції, він перетворився на абсолютно «ні про що». І, головне, це зміна настрою, із яким JH вийшла на сцену. Та життєрадісна, весела дівчина кудись зникла. І глядач не міг цього не помітити. Як наслідок – останнє місце не тільки від суддів, але і за результатами смс-голосувань».

Як і обіцяв, напишу кілька слів про національний відбір на Євробачення.Це вже був 4-ий конкурс, який мені довелось… Posted by Сергій Притула – офіційна сторінка on Friday, 28 February 2020

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У фіналі поста Сергій закликав не хейтити переможців Нацвідбору – гурт “GO_A”, не залежно ​​від того, яке місце вони займуть в травні на «Євробаченні»:

«Що ж, залишається лише дочекатися травня і тримати кулачки за представників України – колектив «GO_A», який представлять на пісенному відборі свою стильну етнічності пісню «Соловей».

Більше про групу «GO_A» читайте тут.

Фото: serhiyprytula

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