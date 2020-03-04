У мережі з’явилося нове відео alyona alyona на пісню «Go!», яка стала саундтреком до спортивної драми «Пульс»

Український кінематограф в останні роки розвивається так само динамічно, як і музика. В синергії двох індустрій народжуються прекрасні саундтреки, а українські артисти вчаться нової якості – писати не тільки хіти, але й пронизливий композиції, які точно передають суть історії фільму.

У числі тих, хто встиг освоїти новий напрямок – зірка хіп-хоп сцени alyona alyona. Так, зовсім недавно Альона написала головну пісню до фільму «Віддана», яку виконали Юля Саніна із The Hardkiss та Тіна Кароль.

Вже 19 березня на екрани виходить спортивна драма «Пульс». На цей раз Альона не тільки написала, але і сама ж виконала лід-композицію, яка отримала назву «Go». До роботи над фільмом її привернув режисер Сергій Чеботаренко.

Історія картини виявилася близька Альоні. Вона багато в чому відображає її власний життєвий шлях:

– Інколи життя дає підніжку. Здається, все грає проти тебе, та ще й не за правилами. І саме ті, від кого чекаєш підтримки, обертаються спиною. Руки опускаються… В той час приходить розуміння, що в тебе є тільки ти, і саме ти маєш створювати власні правила, грати як хочеш і робити те, що подобається.

На підтримку синглу виходить і відео, в якому показані нові кадри з фільму. «Пульс» заснований на реальній історії української олімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук.

Варто також нагадати, що недавно відбувся реліз офіційного трейлера до фільму. Саундтреком до нього стала пісня «Якби я була не я» з дебютного альбому alyona alyona під назвою «Пушка».

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