Макс Барських з’явився на обкладинці спецвипуску PLAYBOY

Напередодні 30-річчя музиканта медіакомпанія BURDA MEDIA в Україні присвячує імениннику спецномер HOW TO BE A MAN відразу c двома обкладинками, і розкриває історію великої мрії артиста

У різний час cover story легендарного журналу удостоювалися лише обрані чоловіки: Х’ю Хефнер, Дональд Трамп, Джордж Клуні, Бруно Марс, Джейсон Стейтен, Деніел Крейг, Сергій Шнуров… Слідуючи традиції, вперше за 15 років існування PLAYBOY в Україні, медіахолдинг створює концептуальний спецвипуск HOW TO BE A MAN для джентльменів, запрошеним редактором якого стає Алан Бадоєв. У своєму зверненні до читача режисер досліджує портрет сучасного чоловіка і його зміст, а також шукає відповіді на питання актуальності поняття «мужності» поза жіночої системи координат.

Сильний і щирий Макс Барських – про своє ставлення до життя і про те, що гроші – не головний рушійний елемент в його кар’єрі, постає перед читачем в об’єктиві фотографа Дмитра Комісаренко.

Коли ти заробив свій перший мільйон?

– Мені складно сказати точно, тому що великі гроші прийшли досить давно, з моменту успіху альбому «Туманы». Протягом багатьох років гроші постійно перебували в обороті. Я весь час вкладав кошти, щоб отримувати максимальні можливості для свого продукту, покращувати його у всіх можливих напрямках. І як результат, це дало ще більше капіталу.

– Але саме усвідомлення наявності суми з шістьма нулями прийшло відносно недавно, з тих самих пір, як з’явилася можливість зайнятися своїм побутом: купити ту квартиру, яку я хочу, мати ту машину, яку я хочу, забезпечувати моїх родичів так, як мені б хотілося. Адже насправді мільйон обчислюється не папірцями, а можливостями.

– Дуже часто за мільйон можна купити річ, еквівалентну цій сумі, а іноді ти можеш зробити щасливішим трохи більше людей, ніж самого себе. І ось в цьому-то і криється основна цінність заповітної суми, про яку мріють з самого дитинства.

Що ти відчував у той момент, коли зрозумів, що ти мільйонер?

– У мені посміхнувся маленький хлопчик Коля з Херсона зі словами «могЁшь». (Посміхається.)

Чому тебе немає в Forbes?

– (Сміється.) Я як раз-таки є в Forbes – американському … І я там не завдяки своїм мільйонам. (У 2018 році в рамках першого світового туру оглядач Forbes US відвідав концерт Макса Барських в Сан-Франциско в легендарному клубі DNA Lounge, після чого видання назвало артиста музикальний послом України в світі. – прим. Ред.)

Наскільки твій успіх – це свобода, а наскільки – обмеження?

– Успіх не приходить сам по собі. Це завжди жорсткий таймінг і скрупульозно вибудувана робота над собою. Успіх обмежує, але він же і структурує тебе, роблячи тільки краще. Коли я читав «Великий Гетсбі» Фіцджеральда, мені особливо запам’ятався епізод, в якому юний Гетсбі прописував мети і завдання на шляху становлення кращої версії себе. Так ось його завдання були не тільки унікальними, але і великими. Перед собою він ставив високі планки. Приблизно так само я щодня проробляю свої майбутні вершини. Протягом уже багатьох років щоранку я задаю собі одне і те саме питання: «Що ще я можу зробити для того, щоб стати краще?»

Фото: Дмитро Комісаренко

