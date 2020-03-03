Новий каналG.spaceШОУМАНІЯРіанна оголилася в новому кампейні білизни SavageXFenty. Фото

Ріанна оголилася в новому кампейні білизни SavageXFenty. Фото

Ріанна вразила фанатів новою рекламною кампанією свого бренду білизни SavageXFenty. Співачка знялася для промо весняної колекції в ніжних жіночих образах: в білій мереживній білизні, прозорому рожевому пеньюарі і панчохах. І, звичайно, у взутті на шпильці з пушком. Невеликий майстер-клас Ріанни з позування у відвертих образах:

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У попередніх колекціях співачка презентувала більш агресивні образи з червоного атласу.

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Нагадаємо, Ріанна розвиває бренд косметики Fenty Beauty і одягу Fenty. Багато хто замислюється, чому вона назвала свій бізнес саме так. Розкриваємо правду: Fenty – її прізвище.

Фото – @badgalriri

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