Jerry Heil про страх першого сексу: «Що зі мною не так?»

Найхайповіша українська співачка, авторка хітів «ОХРАНА_ОТМЄНА» та «VEGAN» Jerry Heil на «Екзамені з Машею Єфросініною» вперше відверто розповіла про особисте життя та зізналася, чому раніше не говорила про секс

Щойно Маша підняла тему кохання, на очах завжди усміхненої Яни Шемаєвої (справжнє ім’я Jerry Heil, – прим. ред.) з’явилися сльози:

– Я розумію, що справжнього кохання в мене ще не було, – зізнається співачка. – Вже близько трьох років не мала стосунків взагалі. Та й ті, які були раніше, – таке. Ми не більше місяця зустрічалися. Я завжди переривала стосунки, бо в певний момент розуміла, що просто обманюю людину.

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Яна розповіла, що не може навіть намалювати у себе в голові картинку ідеальних стосунків! З самого дитинства перед її очима завжди був лише приклад батьків, чиї відносини не можна назвали легкими:

– Мама не вміє приймати від тата слова любові. Я постійно спостерігаю, як вона не відповідає на його «Я тебе люблю», інколи просто віджартовується. Тому в мене не склалася в голові модель справжніх стосунків. Я не знаю, як це – дарувати людям любов. І буває справді дуже складно: коли тобі назустріч роблять маленький жест, а ти не знаєш, як його прийняти. Це так тупо! В такі моменти замислюєшся: «Я реально якась, наче поламана. Що зі мною не так?»

Jerry Heil у свої 24 роки боїться підпускати до себе чоловіків. І кожного разу, як відчуває симпатію, – тікає:

– Мені вже дуже хочеться подарувати своє тепло! Але водночас, коли я відчуваю прояв уваги до себе, починаю віддалятися.

Яна, як виявилось, дуже переймається через те, що її стосунки с чоловіками досі не складаються. Однак ще важче співачці говорити про секс: тільки у відвертій розмові з Машею Єфросініною вона вперше змогла зізнатися всьому світу, що досі не мала фізичної близькості:

– Я не підпускала до себе чоловіків фізично. Саме на тому моменті, коли розуміла: «Все, зараз це станеться!», лякалася. І ще просто не було розуміння, що це саме та людина, з якою хотілося б це зробити. Якщо ти не бачиш із людиною майбутнього, то в чому сенс? Заради чого це все?

Але з часом те, що вона «не така, як інші дівчата», почало лякати Яну:

– У 18 років ти думаєш «Окей, мені 18!», потім тобі 20 – нууу добре, а потім тобі 24, і ти боїшся, що тебе запросять на СТБ (ось тобі вже 35!) і там тобі доведеться сказати, що «просто чекаєш на свого принца!» 🙂

На очах Яни – сльози, і хоча під час зйомок «Екзамену» Єфросініна ніколи не дає порад, цього разу ведуча не стрималася. Маша міцно обійняла юну співачку та порадила залишатися в першу чергу вірною собі. Не рівнятися на когось, а діяти так, як підказує серце. Бути собою і дослухатися до своїх бажань – це нормально і правильно, та аж ніяк не привід для осуду!

Після виходу «Екзамену з Машею Єфросініною» на YouTube Яні в соцмережах почали писати дівчата, які теж зіштовхнулися зі схожими ситуаціями, та подякували співачці за відверте зізнання. У відповідь Jerry Heil написала великий пост про те, що «Правда – це не соромно!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil) 1 Мар 2020 в 12:12 PST

Більше про особисте життя Яни Шемаєвої, її стосунки з мамою, стиль, контракт із музичним агентством та запис лірик-відео до хіта «ОХРАНА_ОТМЄНА» дивіться у повному випуску «Екзамену з Машею Єфросініною».

Фото: @thejerryheil

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