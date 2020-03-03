Новий каналG.spaceШОУМАНІЯТест. Яка ти пісня Вєрки Сердючки?

Тест. Яка ти пісня Вєрки Сердючки?

Національний відбір на«Євробачення-2020» пройшов, а всі досі не можуть забути феєричний виступ Вєрки Сердючки. У фіналі конкурсу зіркова провідниця заспівала всього дві пісні. Але ми так скучили за її репертуаром, що пропонуємо тобі згадати усі хіти Вєрки.  Пройди тест і дізнайся, яку пісню головна зірка українського шоу-бізнесу співає саме про тебе.

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