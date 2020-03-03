Леді Гага знайшла нового хлопця. Його колишня написала про це у The New York Times

«Чому я повинна дозволяти собі меншу, ніж Леді Гага?»

Після чуток про роман Леді Гаги з Бредлі Купером увесь світ стежить за особистим життям зірки. Вона доволі швидко змінює своїх бойфрендів, тільки встигай запам’ятовувати їхні імена. Але, схоже, що нинішній обранець співачки інвестор Майк Поланскі точно запам’ятається журналістам. А все тому, що його колишня дівчина присвятила його стосункам з Леді Гагою колонку в The New York Times.

Вперше про стосунки Леді Гаги та гарвардського випускника заговорили, коли Майк відвідав шоу AT & T TV Super Saturday Night і подивився виступ співачки разом з її мамою. Тоді ж папараці впіймали їх за поцілунком. Тоді вже Леді Гага вирішила не ховатися і представила нового коханого підписникам в Instagram.

«Нам було так весело в Майамі. Шлю любов всім моїм маленьким монстрам і фанатам, ви найкращі», – підписала знімок Леді Гага.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А от колишня Макла Ліндсі Кроуз дізналася про роман свого екс-бойфренда з зіркою світового рівня з Facebook та від друзів.

«Я не стежу за своїм колишнім в соцмережах. Ми були «друзями» на фейсбуці, потім ми були «в стосунках «на фейсбуці, а після того, як розлучилися, я помітила, що «заблокована» на фейсбуці. І потім ми просто рухалися далі. Я ніколи його не гуглила (чесно). Але в цей місяць я дізналася все про його нових стосунках», – пише Ліндсі.

Кроуз і Поланскі почали зустрічатися ще в коледжі. Їхні стосунки тривали сім років. А тому про те, як вплинула на Ліндсі ця новина, дівчина вирішила написати в The New York Times.

«Замість того щоб думати: «Чому не я?» – коли я бачу їх разом, я думаю: «Це була я» . Це руйнує ілюзію знаменитості. […] Леді Гага приголомшлива. Порівняння себе з нею неймовірно мотивує, і я рекомендую вам спробувати те ж саме, незалежно від того, хто ви для того, з ким вона зустрічається», – поділилася Кроуз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Стосунки колишнього з Леді Гагою позитивно вплинули на життя Ліндсі Кроуз. Вона змінила своє ставлення до себе та почала дозволяти собі більше. Вона розповідає історію, як замість того, щоб в 27-й раз надіти той же звичайне чорне плаття, вона передумала, тому що «Леді Гага ніколи б так не надійшла», і купила нове. «Занадто дороге, але все одно. Чому я повинна дозволяти собі меншу, ніж Леді Гага?»

«Леді Гага живе амбітної життям, яким і повинні жити жінки. Я прочитала десь, можливо в Інстаграмі, таку її фразу: «Не дозволяй жодної живої душі в світі говорити тобі, що ти не можеш бути самою собою». [. ..] Якщо Леді Гага може робити те, що хоче, чому я не можу?»

Оце так! А як на тебе впливають нинішні твоїх колишніх?

Фото: Getty Images

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