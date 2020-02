Вже 15 лютого відбудеться другий півфінал Нацвідбору на «Євробачення-2020», і ми хочемо ближче познайомити вас з його учасниками. Ми вже розповідали вам про KHAYAT, який пробуватиме свої сили у Нацвідборі, про молоду співачку Еліну Іващенко, про неординарний гурт Fo Sho, і на черзі – запальні хлопці з MOONZOO, які виступатимуть разом із американським репером F. M. F. Sure.

Тож читайте 10 фактів про учасників Нацвідбору на «Євробачення-2020» – колектив MOONZOO та репера F. M. F. Sure, обов’язково слухайте їхню конкурсну пісню «Maze» та вирішуйте, чи потраплять хлопці до списку ваших особистих фаворитів!

1.Повноцінним п’ятим учасником MOONZOO є хаскі Роло. Роло записав бек-вокал до пісні «Alive». Рідко з’являється на публіці, бо працює виключно під настрій і за власним бажанням. Проте всі пісні погоджуються з Роло, і без його перевірки жоден трек не виходить за межі домашньої студії.

2. У 2018 році відмовилися від запрошень на ряд концертів заради запису повноцінного альбому, який музичні портали згодом називали однією з кращих новинок року.

3. На запис першого треку «Alive» музиканти позичили синтезатори, і досі не віддали 🙂

4. MOONZOO – це абсолютний self-made. Група не має продюсера і контракту з жодним музичним лейблом. Все – від написання пісні до її зведення – роблять самі музиканти у домашній міні-студії на кухні.

5. Мікрофон, на який записана пісня «Maze», випадково знайшли в підвалі будинку, де у 90-х була студія. Дуже пощастило, що після багатьох років у сирості культовий Neumann досі працює.

6. Сценічне ім’я F.M.F Sure репер обрав не одразу. Воно з’явилося з усвідомленням найважливіших для нього речей, того, заради чого й кого живе і працює: родини, друзів та успішного майбутнього. F.M.F Sure: for my family, for my friends, for my future… для моєї родини, для моїх друзів, для мого майбутнього.

7. F.M.F Sure має здібність надзвичайно швидко писати лірику на будь-яку тему. Створити трек за 40 хвилин – будь ласка!

8. Хист та любов до музики для F.M.F Sure – то сімейне! Його брат і кузен також репери, і мають свої лейбли. А сестри і кузини неодноразово ставали переможцями пісенних конкурсів.

9. Окрім написання треків F.M.F Sure має ще одну улюблену справу – баскетбол, без якого не уявляє свого життя.

10. MOONZOO feat. F.M.F. Sure – це найменш відомі учасники Національного відбору на «Євробачення-2020». На момент оголошення конкурсантів на їхньому Instagram-каналі було 364 підписники!

Наразі відео конкурсної пісні Maze лише на їхньому офіційному YouTube-каналі подивилися майже 50 тис. глядачів! Це вже успіх. Та сподіваємося, що після виступу у другому півфіналі Нацвідбору на « Євробачення-2020», який відбудеться 15 лютого, кількість переглядів зросте в кілька разів!

