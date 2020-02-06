Еліна Іващенко: 10 фактів про учасницю Нацвідбору на «Євробачення-2020»

Після успішного виступу у 2016 у вокальному конкурсі талантів про неї не говорив лише лінивий. Потім Еліна починає збирати перемоги одну за одною: немає жодного конкурсу, в якому б Еліна не тріумфувала. Схоже, в неї лише розжеврівся апетит. Тому 15 лютого вона виступить зі своєю авторською піснею Get Up у другому пів фіналі Національного відбору на «Євробачення-2020», аби поборотися за путівку до Роттердаму.

Хочеш дізнатися більше про Еліну Іващенко? Читай цікаві факти про учасницю Національного відбору на «Євробачення-2020»!

10 фактів про Еліну Іващенко

1. За темпераментом Еліна сангвінік, і в будь-якій життєвій ситуації шукає позитив. До того ж вперта, наполеглива та цілеспрямована. «Якщо чогось захочу – доб’юся, навіть якщо доведеться зламати свій мозок», – говорить співачка.

2. Першу авторську пісню написала в 11 років. Її назва «Силуети». Приводом для написання стала перше кохання до однолітка. Як зізналася артистка, з часом реліз треку все ж відбудеться і буде доступний для прослуховування.

3. Вперше своє «Я» Еліна проявила в музичній школі. Батьки віддали її до класу академічного вокалу. Але напрямок не був близьким самій Еліні – її душа лежала до естрадної музики. Зібравши сімейну нараду, майбутня артистка сказала: «Переводжуся на естрадне. Це мій вибір».

4. По можливості, для відновлення сил завжди намагається вирватися до моря. Улюблене місце відпочинку – курорт Белек в Туреччині. Неодноразово поверталася до сюди, аби насолодитися чистим Середземним морем, природою і мальовничими пейзажами.

5. У 14 років усвідомила сенс фрази «Друг пізнається в біді»: у моменти успіху друзі були поруч, в будь-яких складних ситуаціях – відверталися. Лестощі і нещирість зародили впевненість: розраховувати і спиратися на аби-кого більше, ніж на себе — помилково.

6. Кажуть, складно сперечатися з Овнами і Скорпіонами. Незважаючи, що Еліна — Козеріг, легко теж не буде. Вона завжди шукає шляхи для досягнення мети. Саме через це до конструктивної критики та порад від авторитетних людей в музичній сфері співачка ставиться з повагою і вдячністю.

7. Боїться комах, темряви і найбільше за все — самотності.

8. Еліна регулярно переглядає сольні концерти світових поп-виконавиць. Улюблені — Вeyonce і Pink. Тому, не дивно, що мріє відправитися в сольний концертний тур Америкою.

9. Незважаючи на свій романтичний образ, в плей-листі співачки знайшлося місце і рок-музиці. З представників цього музичного жанру Еліна віддає перевагу AC/DC.

10. Цінує людей не за слова, а за вчинки, тому уникає спілкування з пафосними людьми. Якщо ви відкриті, щирі, цікаві — вам може знайтися місце в житті Еліни Іващенко.

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