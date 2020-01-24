Цього року Національний відбір на «Євробачення» поповнили нові імена в українському музичному просторі. Тому ми продовжуємо знайомити тебе з тими, хто боротиметься за право представляти Україну на музичному пісенному конкурсі в Нідерландах. Співачка GARNA виступить у другому півфіналі, який пройде 15 лютого. Тримай 10 фактів про GARNA, слухай її пісню та вирішуй, чи будеш за неї голосувати.

1. GARNA – це сольний проект, який у 2019 році створили співачка Альона Левашева та музичний продюсер Олексій Хорольський. Стиль виконання – поп-рок. Прем’єра проекту відбулася у грудні 2019 року в Харкові та Києві.

2 .Про свій псевдонім GARNA співачка Альона Левашева говорить так: «GARNA – красиве українське слово, яке несе в собі красу та колорит не тільки нашої країни, але й широкої української душі. Це внутрішня краса й енергія, за яку доводилося боротися все життя, доводячи всім, що я гідна стояти на сцені».

3. Учасниця Національного відбору на «Євробачення-2020» родом з Луганська, але зараз живе в Харкові. Свої перші пісні Альона написала ще у шостому класі.

4. У дитинстві GARNA була дуже активною дівчинкою: в музичній школі грала в народному струнному ансамблі, ходила на хор, балет, танці. У театрі грала синьйора Помідора.

5. Артистка досконало грає на скрипці та фортепіано. Співочий голос – альт, діапазон – чотири октави.

6. Першим акомпаніатором і вчителем імпровізації Альони був всесвітньо відомий харківський музикант, клавішник Юхим Чупахін.

7. Зараз GARNA працює в харківському кавер-бенді «Manera» і кросовер-оркестрі «Prime Orchestra».

8. У складі музичного колективу «Magnifika Band» кавер-версія на композицію «Delicate» у виконанні Альони Левашевої потрапила в німецький збірник «The electro swing revolution vol.7» у 2017 році під номером один.

9. У 2020 році буде зіграний 500 концерт спільно з кросовер-оркестром «Prime Orchestra», в якому GARNA працює з моменту його заснування – вже п’ять років.

10. Піснею «Who We Are», яку співачка представить на Національному відборі, GARNA розповідає історію про те, ким ми є насправді. Основний меседж композиції – потрібно бути, а не здаватися, зрозуміти своє призначення в житті, прийняти і полюбити себе такими, якими ви є насправді, а не намагатися догодити комусь. Альона намагається нести правильні цінності людям за допомогою музики.



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