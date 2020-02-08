

До першого півфіналу Національного відбору на «Євробачення-2020» залишаються вже лічені години. Учасники на повну готуються та репетирують свої номери. Хтось намагається впоратися зі складною хореографією та декораціями, комусь важливо правильно поставити світло, але абсолютно всі «топлять» за ідеальний звук! Новий канал потрапив на репетицію першого півфіналу та побачив, якими будуть номери Jerry Heil, KRUTЬ, CLOUDLESS та Assol. Побач і ти!

Перший півфінал Національного відбору на «Євробачення-2020» відбудеться вже в суботу, 8 лютого. Дивися виступи конкурсантів у прямому ефірі телеканалів СТБ або UA: Перший о 19:00. Не забудь проголосувати за свого фаворита!

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